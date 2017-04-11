Uşak'ta Fetö/pdy'den 15 Kişi Tutuklandı

Uşak merkezli 19 ilde geçen hafta yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltında alınarak dün adliyeye sevk edilen 16 kişiden 15'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapısına yönelik yapılan operasyonda geçen hafta gözaltına alınan 16 kişi dün adliyeye sevk edilmişti. Çeşitli meslek gruplarından ihraç, emekli, açıkta ve aktif olan 16 şüpheliden 15'i "terör örgütüne üye olmak ve yardım suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. - UŞAK