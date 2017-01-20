Uşak'ta Fetö'den Gözaltına Alınan 25 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Uşak'ta FETÖ/ PYD terör örgütünün mahrem ve ideolojik yapısına yönelik yapılan operasyon kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 25 zanlı adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/ PYD terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta içinde örgütünün mahrem ve ideolojik yapısına Uşak merkezli 18 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapılmıştı. Operasyonda gözaltına alınan toplam 25 zanlı bu sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında önce devlet hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildiler. Sonrasında ise 25 kişi Uşak Adliyesi'ne sevk edildi. - UŞAK