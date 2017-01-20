Uşak'ta Fetö'den 25 Kişi Adliyede

UŞAK merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem yapısı ve ideolojik kanadını temsil eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak kente getirilen 2'si kadın 25 kişi, adliyeye sevk edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'ye yönelik geçen yıl 21 Ekim'de örgütün ideolojik kanadı olarak adlandırılan, mahrem yapısına yönelik 26 ilde eş zamanlı düzenlenen 1'inci dalga operasyonda, gözaltına alınan 45 şüpheliden 32'si tutuklandı. 1'inci dalga operasyonda itirafçıların ifadelerinden yola çıkan polis, geçen 12 Ocak'ta örgütün mahrem yapısına yönelik 18 ilde eş zamanlı 2'nci dalga operasyon düzenledi. Örgütün lise yıllarından başlayarak kendi bünyesine kattığı ve örgüt hiyerarşisi içinde yetiştirdiği mensuplarına daha sonra askeriye, emniyet ve adliye başta olmak üzere kamu kurumlarına yerleştirdiği belirlendi. Soruşturma sürecinde örgüt mensuplarının Uşak'a eğitim amacıyla gelen üniversite öğrencilerinden ekonomik durumu iyi olmayanlarla temasa geçerek, bu durumlarından faydalandıkları ve örgüt evlerine yerleştirdikleri; sonrasında örgüt bünyesinde ev ağabeyliği gibi görevler verdikleri belirlendi. Örgüt yayınlarına istekleri dışında abone yapılan öğrencilerin çeşitli etkinliklere götürülerek örgüte sempati kazandırılmaya çalışıldığı ve ayrılmak isteyen öğrencilere 'Şevkat Tokadı' adı altında psikolojik ve dini baskı uyguladıkları öğrenildi.



BİRLİKTELİK VE BAĞLILIK İÇİN EVLİLİK



Örgüt mensubu mahrem yapı içerisinde bulunan şahısların gizliliği sağlamak amacıyla kod isim kullandıkları, büyük ağabeylerin talimatları ve uygun görmesiyle birlikteliği ve bağlılığı artırmak amacıyla örgüt içi evlilik yaptıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, örgüt mensuplarının tamamına yakınının kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu, kamu kurumlarında örgütün talimatları doğrultusunda görev yaptıkları, gizliliğe azami özen gösterdikleri, kamu kurumlarındaki diğer kamu personelini örgüte kazandırma faaliyeti içinde oldukları tespit edildi. Çocukluk yıllarından itibaren örgüt bünyesine katılan ve bu doğrultuda yetiştirilen ideolojik kanat denilen bu yapının gerek alınan itirafçı niteliğindeki ifadeleri, gerekse diğer tespitler ile deşifre edilmesi FETÖ/PDY örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve kamu kurumlarında görev yapan kripto örgüt mensuplarının ortaya çıkarılması açısından en önemli çalışmalardan birisi oldu. İlk operasyonda elde edilen bilgiler sonucu polis, örgüt üyelerinin tamamına yakınının örgüt içi haberleşme programı 'ByLock' kullandığını, askeriye, emniyet ve adliye gibi görev yönünden hassas kurumlara yerleştirildiğini, Bank Asya'ya destek amaçlı finans aktardıklarını belirledi. Örgüte müzahir şirket ve okullarda atama usulüyle çalıştıkları belirlenen, örgütle bağlantılı dernek faaliyetlerine katılan ve sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 39 şüpheliden 25'i, geçen 12 Ocak'ta 18 ilde yapılan 2'inci dalga operasyonda yakalandı. Şüphelilerin önemli bir kısmının 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yurt içinde gizlendikleri, bir kısmının ise yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yakalanan 25 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde 8 gün süren soruşturma sonrasında bu sabah adliyeye sevk edildi. 14 şüphelinini ise arandığı belirtildi. - Uşak