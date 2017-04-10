Uşak'ta Fetö'den 16 Kişi Adliyede

UŞAK merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, geçen 5 Nisan'da Uşak merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Çeşitli meslek gruplarından; emekli olan, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen veya açığa alınan, aktif olarak çalışan kamu görevlilerine yönelik yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı belirtildi. - Uşak