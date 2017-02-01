Uşak'ta Fetö'den 12 Gözaltı

UŞAK Üniversitesi'nde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında 9'u akademisyen, 1'i mühendis, 1'i iç denetçi ve 1'i tekniker olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bu sabah Uşak Üniversitesi çalışanlarına yönelik yapılan operasyonda, birisi kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen toplam 12 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, emniyete götürüldü. Örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan ByLock'u kullandıkları belirlenen 12 şüphelinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - Uşak