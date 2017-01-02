Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Şehitalibey Mahallesinde Sultan Tongul'a (75) ait ahşap evin bacasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çatıda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler evi kaplarken, yaşlı kadın imkanlarıyla evden çıkmayı başardı.
Eşme Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürürken evde hasar oluştu.
Uşak'ta Ev Yangını
Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
Eşme ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar oluştu.
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