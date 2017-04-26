Uşak'ta Elektrik Kesintisi

Uşak'ta bazı köylerde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.



Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Uşak İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, enerji nakil hatlarındaki bakım çalışmaları nedeniyle 27 Nisan Perşembe günü merkeze bağlı Karlık köyüne saat 10.00 ile 11.00, Emirfakı köyüne ise saat 15.00 ile 17.00 aralarında elektrik verilmeyeceği bildirildi.



Açıklamada vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri almaları istendi.