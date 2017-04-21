Uşak'ta Elektrik Kesintisi

Eşme ilçesinde bazı mahalleler ile köylerde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.



Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Uşak İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, enerji nakil hatlarındaki bakım çalışmaları nedeniyle 22 Nisan Cumartesi günü Eşme ilçesi Kayapınar, Konak, Narlı köylerine saat 10.30 ile 13.00 arasında, ilçe merkezindeki Elvanlar Mahallesi ile Ulubey yolu üzerine saat 15.00 ile 16.00 saatleri arasında arasında elektrik verilmeyeceği bildirildi.



Açıklamada, vatandaşlardan, mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri almaları istendi