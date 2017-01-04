Uşak'ta Elektrik Kesintisi

Uşak kent merkezinde bazı mahalle ve sokaklarda yarın elektrik kesintisi uygulanacak.



Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Uşak İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, enerji nakil hatlarındaki bakım çalışmaları nedeniyle 5 Ocak Perşembe günü Uşak merkez Ünalan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesinin bir kısmı, Barbaros Caddesinin bir kısmı, Şehit Sadık Kozalak, Karatekeli, Yamaç, Özlü, Boşluk, Kuştan, Akarcalı, Yılancı, Yasemin, Düz ve Acar sokaklar ve civarlarına saat 09.00 ile 12.00 arasında arasında elektrik verilmeyeceği bildirildi.



Açıklamada vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri almaları istendi.