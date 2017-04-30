Uşak'ta "Drift Festivali" Düzenlendi

Uşak'ta, farklı şehirlerden gelen pilotların katılımıyla "Drift Festivali" düzenlendi.



EMC06 Uşak Motor Sporları Kulübü ve Uşak Belediyesinin organize ettiği, Uşak Belediyesi Süpermoto Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen etkinlikte, drift pilotları, parkurda hızlı zikzaklar çizerek izleyicilere heyecanlı ve keyifli dakikalar yaşattı.



Çok sayıda vatandaş, sıcak havaya rağmen, her parkur sonrası lastik değiştiren sporcuları, tribünden ve demir bariyerlerin arkasından takip etti.





Gün boyu devam eden gösterilerde, süpermoto ve karting pilotları da hünerlerini sergiledi.



EMC06 Uşak Motor Sporları Kulübü Başkanı Mümtaz Pak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uşak'ta ilk defa düzenlenen etkinliğe katılımın son derece yoğun olduğunu söyledi.



Otomobil sporlarının belli kurallar içinde yapıldığı zaman tehlikeli değil gayet heyecanlı olduğunu aktaran Pak, "Bugün müthiş bir kalabalık var. Amacımız, kapalı ve güvenli alanda otomobil sporlarının yapılabileceğini ama normal trafikte kurallara uyulması gerektiğini vurgulamak. Gençlerimiz bu sporu seviyor. Kapalı alanda her türlü güvenliğin alınmasıyla bu sporun yapılabildiğini göstermek istedik." diye konuştu.



Drift pilotu Abbas Çimen ise amaçlarının güvenli şekilde yapılabilecek otomobil sporlarını gençlere sevdirmek olduğunu dile getirdi.





Sporu yapmak isteyen gençlerin eğitim alması gerektiğini belirten Çimen, şunları kaydetti:



"Dört drift aracımız var. Bu araçlar Kayseri, İstanbul ve Ankara'dan geldi. Güzel bir organizasyon oldu. Uşak halkı festivale yoğun ilgi gösterdi."