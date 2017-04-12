Uşak'ta Dolandırıcılık İddiası

Uşak'ta evlendirme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evlendirilme vaadiyle dolandırıldıklarını iddia eden kişilerin başvurusu üzerine çalışma başlattı.



Çalışmalarda T.Y. (45) isimli erkek şahıs göz altına alındı.



Şüpheli emniyetteki ifadesinde bazı borçlarını ödemek için kız kardeşi ve baldızının fotoğraflarını yalnız yaşayan yaşlı erkeklere göstererek evlendirme vaadiyle onları dolandırdığını itiraf etti.



Şüphelinin bu yolla 6 kişiden yaklaşık 53 bin lira para aldığı öğrenildi.



T.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.