Uşak'ta Define Avcısı Suçüstü Yakalandı

Uşak'ta Jandarma, SİT alanında kaçak define için kazı yapan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

190 GRAM EL YAPIMI PATLAYICI BULUNDU

Uşak İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Aktaş köyü yakınlarında bulunan SİT alanında kaçak define için kazı yapılacağı ihbarı aldı. Hemen harekete geçen Jandarma ekipleri olay yerine intikal ettiğinde 1. Derece SİT alanı olan bölgede A.Y. isimli şüphelinin kaçak kazı yaptığını tespit ettiler. Şüpheli kazı aletleri ve 190 gram el yapımı patlayıcı ile birlikte suçüstü yakalanırken, şahsın evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ile otomatik tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.