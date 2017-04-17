Uşak'ta CHP'de Buruk Sevinç, AK Parti Genel Sonuçtan Memnun

UŞAK'ta resmi olmayan sonuçlara göre referandum da yüzde 52.96 'hayır', yüzde 47.04 ise 'evet' oyu çıktı. CHP'liler buruk sevinç yaşarken, sonuç AK Partilileri memnun etti. İş dünyası da kararı olumlu karşıladı.



Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, "Çıkan sonuç ülkemiz için hayırlı, 'evet' oldu. Biz iyi ve kötü günde bir arada olan büyük bir aileyiz. Uşak olarak 'evet' oyunu beklediğimiz seviyede çıkaramadık. Yılmayacağız ve bıkmadan çalışacağız. Bugün ülke genelinde çıkan 'evet', Uşak ve Türkiye'deki bütün vatandaşlar için hayırlı oldu. Çıkan sonuç hayırlı 'evet' oldu. Mutluluklar paylaşıldıkça artar ve üzüntülerse azalır. Aile olmak, birlikte olmak ve aidiyet duygusu bunu gerektirir. Bugün hem üzüntülü hem de sevinçliyiz. Uşak'ta beklediğimiz oy oranını alamadık, fakat mutluyuz. Türkiye genelinde önemli bir değişikliği gerçekleştirdik. Çift başlılık bitecek ve koalisyonların bir daha gündeme gelmeyecek. Bugün 'hayır' diyenler, yarın bu sistemin yararlarını gördükçe, 'evet' desek daha iyi olacakmış diyecekler. Bizler de teşkilatlar olarak üzerimize düşeni yapacağız ve daha fazla çalışacağız. Bu sonuç, ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, referandum sonuçlarının ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye genelinde yüzde 51'lik kesimin 'evet' oyu verdiğini, halk iradesinin tecelli ederek kazandığını söyledi. Kuş, "Uşak'ta ve ülke genelinde 'evet' oylarıyla yeni sistemi destekleyen milletimizden Allah razı olsun. Referandum sona erdi. 'Evet' veya 'hayır' diyen tüm halkımızı ayırmadan birlik, beraberlik içerisinde yeni ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzü kullanacağız. Referandum sonuçlarının ardından ülkemiz üzerinde kötü emelleri olanların açıklamalarını hep beraber gördük. Halkımızda bu hainlere en güzel cevabı demokratik hakkını kullanarak vermiştir" dedi.



"HALK 'HAYIR', HÜKÜMET 'EVET' DEMİŞTİR"



Uşak'ta 'evet'le ilgili büyük bloğa rağmen 'hayır' oyunun çıktığını ifade eden CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba, "Uşak genelinde AK Partili 2 milletvekili, belediye başkanı, il genel meclisi, iş ve işçi bulma gücüne rağmen, gecesini gündüzüne katan örgütümün büyük bloğa karşı direnmesinin meyvesini aldık. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. AK Parti ve MHP'nin Uşak'ta 1 Kasım seçiminde toplam ortalaması yüzde 65 iken, bu seçimde yüzde 47'ye düştü. Bu nedenle Uşak ölçeğinde MHP tabanına teşekkür ediyorum. MHP ve AK Parti il başkanlarının kendi koltuklarını sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Referandum sonuçlarına Türkiye genelinde itirazlarımız olacak. Uşak'ta da hukukçu arkadaşlarımızla sonuçları değerlendirip gerekli itirazımızı yapacağız. Oyun oynanırken kural değiştirmek bu hükümetin işidir. Halk 'hayır' demiştir, devlet 'evet' demiştir" diye konuştu



"ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Selim Kandemir de referandum ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Anayasa değişikliğine halkoylaması ile 'evet' sonucu çıktı. Milletimizin kararı ile çıkan sonucun birliğimizi, beraberliğimizi ve ekonomimizi daha da güçlendirmesini diliyorum. Ortak geleceğimize hep birlikte odaklanarak ülkemiz için üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz" dedi.



"ÜLKEMİZ İÇİN İSABETLİ BİR SONUÇ OLDU"



Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, referandum sonucunun ülke için isabetli bir sonuç olduğunu söyledi. Sezer, "Yeni sistemin ülkemize uğurlu gelmesini temenni ediyorum. Halkın kendi iradesi ile seçeceği Cumhurbaşkanı ve hükümetin daha istikrarlı, daha hızlı ve özverili bir çalışma sergileyeceğinden şüphemiz yok. Yasama ve yürütmenin ayrı ayrı görev tanımlaması yapılması başarıyı getirecektir. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



- Uşak