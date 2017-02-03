Uşak'ta Asayiş

Uşak'ta hakkında arama kararı bulunan 12 kişi tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada il merkezi ve ilçelerde 22 ekip ve 118 personelin katılımıyla, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanması amacıyla 53 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, değişik suçlardan aranan 26 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 26 kişiden 12'si tutuklandı.