Uşak'ta "Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz" Paneli

Prof. Dr. Süheyl Batum ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Uşak Baro Başkanlığının düzenlediği "Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz" konulu panele katıldı.



Panelin başında söz alan Uşak Baro Başkanı Av. Gürcan Sağcan, Uşak halkını bilgilendirmek için böyle bir panel düzenlemek istediklerini söyledi. Sağcan, "Anayasa tasarısı Meclisten çıkmasıyla birlikte halkoyuna sunulacaktır. Bu halkoyu öncesi halkın büyük bir kesimi anayasa değişikliğinin içeriğinden habersizdir. Bu nedenle Uşak halkını anayasa konusunda bilgilendirmek üzere konunun Türkiye'deki otoritelerinden biri olan Süheyl Hocamı Uşak'a davet ettik. Yine konunun halka anlatılması açısından Barolar Birliği olarak büyük bir çalışma içerisine girdik. Birlik Başkanımız bizi kırmayarak Uşak'a geldi, bu konuda Uşak halkını bilgilendirmeye çalışacağız" dedi.



Yeni anayasanın halka tam olarak anlatılmadığını ileri süren Prof. Dr. Süheyl Batum, "Türkiye Barolar Birliği gerek sevgili başkanıyla, gerek yönetim kuruluyla bana bir görev verdiler, daha doğrusu benden bir şey istediler. O da sevgili başkanımın söylediği gibi Türkiye'de çok önemli bir anayasa değişikliğini oylayacağız. Çok kısa bir süre sonra ve maalesef dikkat ederseniz çok yerde bu tartışılıyor, getirilen maddelerin neler getirip neler götüreceğinin esasları üzerinde bilgi verilmiyor, kaçırılıyor. Her akşam televizyonları izliyorsunuz. Ne getirecek? Ne veriyor? Hangi yetkileri veriyor, TBMM'den hangi yetkileri alıyor. Bütün bunlar bir şekilde bir toz bulutu içerisinde kalıyor. Barolar Birliği bunun üzerine Türkiye'nin kurduğu çok önemli bir kurumu olarak benden ve bazı arkadaşlarımızdan bir şey rica etti, hatta görev verdi. Siz eğer hukukçu iseniz ki öylesiniz Türkiye'nin değişik kentlerindeki baroları gezerek oralardaki yerel arkadaşlara bu anayasanın içeriğinde ne var ne yok bir anayasa hukukçusu olarak anlatmanız gerekir. Ben de bu görevi çok büyük bir onurla yerine getiriyorum" diye konuştu.



"Bu kabul edilemez"



Yeni anayasanın yargıda getirdiği yeniliklerden söz eden Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu ise, "Anayasa değişikliği hakim ve savcıyı atayan kurulun 15 üyesinden 12'sinin 6'sını başkan doğrudan atamaktadır. Kimseye sormadan, kimseye danışmadan 6 üyeyi doğrudan atamaktadır. Geriye kaldı 7 üye. Bu 7 üyenin seçimini ise Meclis komisyonlarda ve Genel Kurulda yapacaktır. Peki Mecliste çoğunluk kimindir? İktidar partisinin. Bu sefer başkan devlet başkanı şapkasını çıkarıp, siyasi parti genel başkanı şapkasını taktığında partisinin genel başkanı sıfatıyla kalan 7 üyenin ezici çoğunluğunu orada belirleme imkanına sahiptir. Bu şu demektir; Hakimler Savcılar Kurulu başkana bağlıdır, işte bu kabul edilemez. Böyle bir ülkeye yatırımcı gelmez, böyle bir ülkedeki yatırımcı da kaçar gider" şeklinde konuştu. Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığı sisteminin demokratik olmadığını iddia etti. - UŞAK