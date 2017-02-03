Uşak'ta, AB Hibe Programları Tanıtım Toplantısı

Uşak'ta, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı katılım öncesi mali yardım programı kapsamında sağlanan destekler ve 2017 yılı hibe programları tanıtım toplantısı yapıldı.



Uşak Valisi Ahmet Okur, İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının Uşak'ın AB fonlarından daha çok yararlanması ve kaynak aktarılması için proje hazırlamaları gerektiğini belirtti.



Uşak'a ekonomik girdi sağlayacak projelerin hazırlanması gerektiğini ifade eden Okur, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar AB projelerinden az yararlandığımız ve kaynağa dönüştüremediğimiz yönünde yakınmalar geliyordu. Bizim bu kaynaklardan yararlanmamız ve gelecek nesillerin daha iyi yetiştirilmesine fayda sağlaması ve eksik bıraktığımız alanların tamamlanması için koordine olmamız gerekiyor. ZEKA ve TKDK fonlardan en iyi şekilde yaralanan kurumlar olarak göze çarpıyor. Bu kurumlarımız Türkiye'de ilk 10'a girerek, AB kaynaklarını İlimize aktarıyor."



Toplantıya konuşmacı olarak katılan AB Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı Bülent Özcan da 2002-2016 yılları arasında "Katılım Öncesi AB Mali Yardımları" çerçevesinde Uşak'ta toplam 487 projeye yaklaşık 50 milyon Avro değerinde kaynak aktarıldığını kaydetti.



AB hibe programları kapsamında sivil toplum kuruluşlarına sağlanan destekler ile ilgili bilgiler aktaran Özcan, konuşmasında şunlara yer verdi:



"2004-2016 dönemi boyunca Türkiye Ulusal Ajansı bünyesinde yürütülen hayat boyu öğrenme ve Gençlik Programları (Erasmus +) kapsamında gençlik, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında 210 projeye yaklaşık 5,5 milyon Avro destek sağlanmıştır. Katılım öncesi AB mali yardımları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlere istihdam, sağlık, kültür, girişimcilik, AB ile diyalog gibi sosyal kalkınma alanındaki 17 projeye yaklaşık 1,8 milyon Avro hibe desteği sağlandı."



Toplantıya, Vali Yardımcısı Mesut Taner Genç, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.