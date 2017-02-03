Uşak'ta 85 Suç Kaydı Bulunan Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Uşak'ta hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 19 yaşındaki zanlının 85 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.



Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 iş yerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili sürdürdüğü soruşturma kapsamında B.U.G'yi (19) yakaladı.



Hakkında 1 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunan zanlının 85 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.