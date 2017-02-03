Uşak'ta hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 19 yaşındaki zanlının 85 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki 2 iş yerinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili sürdürdüğü soruşturma kapsamında B.U.G'yi (19) yakaladı.
Hakkında 1 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası da bulunan zanlının 85 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
Uşak'ta 85 Suç Kaydı Bulunan Hırsızlık Zanlısı Yakalandı
Uşak'ta hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 19 yaşındaki zanlının 85 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Uşak'ta hırsızlık olaylarıyla ilgili yakalanan 19 yaşındaki zanlının 85 suç kaydının bulunduğu tespit edildi.