Uşak'ta 8. Yaren Gecesi yapıldı



UŞAK - Uşak Baltalı Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğinin bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiği yaren gecesi vatandaştan yoğun ilgi gördü.

Baltalı Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneğinin, Atatürk Kültür Merkezinde, bu yıl 8'incisi düzenledi yaren gecesi, yoğun bir katılımla gerçekleşti. TRT sanatçısı Ahmet Turan Şan'ın seslendirdiği türkülerle harmanlanan gecede, yöresel ezgilere ve halk oyunlarına yer verildi. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği gecede, Başkan Cahan ve protokol üyeleri de yarenlik kültürüne özgü poşu taktı ve türkülere eşlik etti.

Bu yıl 8'inci kez düzenlenen yaren gecesi hakkında kısa bilgi veren Baltalı Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Aydın, yöresel kültürün yaşaması için bu tip etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın yaren gecesinin düzenlemesine katkı sağladığını anlatan Ahmet Aydın, "Sac ayağı 3'tür ve bunlardan bir tanesi olmadı mı olmaz. Sac ayaklarından bir tanesi seyircilerdir, bir diğeri ayağı biz yarenleriz ve üçüncüsü de bize hep destek olan sponsorlarımızdır. Sac ayakları, eksiksiz olursa biz yarenler sanatın gelişmesi adına her türlü faaliyeti yaparız. Tabi bizlerin daimi destekçisi olan Uşak Belediyesine ve Başkanımız Nurullah Cahan'a da teşekkürü bir borç biliriz. Başkanımızın sanata ve sanatçıya vermiş olduğu destek neticesinde biz çalışmalarımızı yapabiliyor ve bu tür etkinlikler vesilesiyle siz değerli seyircilerimizle buluşuyoruz" dedi.

Yarenlik kültürünün devamı ve gelecek nesillere aktarılması için Uşak Belediyesinin kurumsal bazda tam destek vermeye devam edeceğini belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Kendi öz kültürümüzü bu tür etkinliklerle yaşatmamız gerekiyor. Baltalı Yaren ekibimizde gayretli çalışmaları ile bu kültürün yaşatılmasında büyük bir rol oynuyor. Bizler el ele verdiğimiz sürece yarenliği, en üst mertebelere çıkaracağız. Dileğimiz, Uşak gibi yarenlik kültürünün yaygın olduğu bir kentten, yeni Aşık Veysellerin yetişmesidir. Bu vesileyle kültürel etkinliklerinin yaşatılabilmesi ve yeni nesillere aktarılabilmesi için desteklerimiz sürecek" dedi.

Cahan, konuşmasının ardından, konuk sanatçı olarak katılan Ahmet Turan Şan'a seslendirdiği güzel türküler için de teşekkür etti ve günün anısına plaket ve çiçek takdim etti. Öte yandan geceye, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.