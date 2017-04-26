Uşak'ta 8'inci Yaren Gecesi



UŞAK'ta Baltalı Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği'nin bu yıl 8'incisini düzenlediği Yaren Gecesi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Uşak Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen türkülerle harmanlanan Yaren Gecesi'nde yöresel ezgilere ve halk oyunlarına yer verildi. Geceye, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede AK Partili Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve protokol üyeleri yarenlik kültürüne özgü poşu takarak türkülere eşlik etti. Baltalı Köyü Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Aydın, yöresel kültürün yaşaması için bu tip etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Aydın, "Biz yarenler sanatın gelişmesi adına her türlü faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Yaren kültürünü yaşatmamızda bizlere sürekli destek olan Belediye Başkanı Nurullah Cahan'a teşekkür ediyoruz" dedi. Yarenlik kültürünün devamı ve gelecek nesillere aktarılması için Uşak Belediyesi'nin kurumsal bazda tam destek vermeye devam edeceğini belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Kendi öz kültürümüzü bu tür etkinliklerle yaşatmamız gerekiyor. Baltalı yaren ekibimizde gayretli çalışmaları ile bu kültürün yaşatılmasında büyük bir rol oynuyor. Bizler el ele verdiğimiz sürece yarenliği, en üst mertebelere çıkaracağız. Dileğimiz, Uşak gibi yarenlik kültürünün yaygın olduğu bir kentten, yeni Aşık Veysellerin yetişmesidir. Bu vesileyle kültürel etkinliklerin yaşatılabilmesi ve yeni nesillere aktarılabilmesi için desteklerimiz sürecek" dedi.