Uşak'ta 57. Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü yapıldı



UŞAK - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de düzenlenen 57. Alay yürüyüşü Çanakkale Vefa Yürüyüşü Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde Uşak'ta da gerçekleştirildi.

Sabah namazında Çakaloz Camii'nde buluşan çoğunluğu öğrencilerden oluşan grup burada sabah namazını kıldı. Namazın ardından cemaate hitap eden Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir Müslüman alemin içinde bulunduğu olumsuz durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Baldemir konuyla ilgili olarak şunları söyledi:"Değerli gençler bugün acı olan ne biliyor musunuz? Bizim dinimiz bir insanı yaşatanın bin insanı yaşatmak, bir insanı öldürmenin bin insanı öldürmek olduğunu ifade etmiş olmasına rağmen, aynı Allah'a aynı Peygambere aynı değerlere gönül verdiğimiz insanlar maalesef bugün birbirleriyle mücadele halindedirler, birbirleriyle savaş halindedirler, birbirlerinin canlarını almak, birbirlerini öldürmek için kıyasıya mücadele etmektedirler. Hem hücum eden taraf hem müdafaa eden taraf birbirlerine Allah'u Ekber diye saldırıyor. Müslümanlar birbirleriyle mücadele ediyor, birbirlerini öldürmek için bütün güçlerini ortaya koyuyor. Peki kazanan, kazanan kim? Müslümanlar kaybediyor hem de vebale giriyorlar, kazanan da maalesef silah üreten büyük devletler. Onlar ürettiklerini pazarlayabilmek için ne yapıyor? Müslümanları karşı karşıya getiriyor ve dünyada böyle olumsuz bir manzara söz konusu oluyor. Dilerim sabahın bu saatinde İslam coğrafyasından hatta insanlık coğrafyasında bu olumsuzlukların son bulması, savaşların son bulması, huzurun, sükunun, insanlık alemine hakim olması."

Çanakkale'yi çok güçlü düşmana karşı inanmış Osmanlı ordusunun kazandığı zafer olarak niteleyen Baldemir;"İtilaf devletlerinin kendilerine göre planları vardı, on yıllardır hazırlanıyorlardı. Mutlaka İslam dünyasının payitahtı durumundaki, halifelik unvanının bulunduğu İstanbul'u Çanakkale'den geçerek işgal etmeyi planlıyorlardı. Çok rahat geçeriz karşımızda bize engel olacak güçlü bir ordu yok diyorlardı. Çünkü sayı olarak onlarla yarışacak durumda değiliz. Silah cephane mühimmat olarak hakeza öyle, askeri teçhizat olarak onlardan çok daha zayıf, hatta askerimizin kılık kıyafeti bile savaş yapacak özelliklere sahip değil. Onlarda bunu çok iyi biliyor, yakından gözlüyorlar. Fakat göz ardı ettikleri bir gerçek vardı. Onlarda silah vardı, cephane vardı, savaşta olması gereken bütün imkanlar onlarda mevcuttu, karşılarındaki Osmanlı bu konuda onlardan kat be kat zayıftı. Fakat Türk ordusunun da inancı vardı, imanı vardı, Hak yolda yüce Allah'ın kendileriyle beraber olacaklarını hiçbir zaman akıllarından çıkarmazlardı. Nitekim savaşın sonunu da bu ruh belirledi" şeklinde konuştu.

Çakaloz Camii'ndeki programın ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na geçildi. Burada yapılan saygı duruşu ve okunan istiklal marşının ardından Uşak Şekerevleri mezarlığında bulunan şehitliğe kadar yüründü. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Şehitliklerin ziyaretinden sonra çorba ikramıyla program sona erdi.

Programa Uşak Valisi Ahmet Okur, Ak Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç ve birim amirleri, Uşak Üniversitesi öğrencileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.