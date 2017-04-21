Uşak'ta "3. Geleneksel Çocuk Festivali" Başlıyor

Üç gün sürecek olan Uşak Belediyesi "Çocuk Festivali" için geri sayım başladı. Festivalin içeriği ile bilgi veren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan; "Bugünün çocukları yarının teminatıdır. Mustafa Kemal Atatürk, ilk Meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü Ulusumuza Çocuk Bayramı olarak armağan etti. 23 Nisan bu yönüyle de dünya ölçeğinde millet olarak çocuklara ne kadar önem verdiğimizin kanıtıdır" dedi.



Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefesi olan "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözünün anlam ve önemini çok iyi kavramış bir millet olarak, gelecek nesillerimize daha modern bir Türkiye bırakmak için var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Çahan, "Ülkemize ve yarının büyükleri olacak çocuklarımıza en temel görevimiz budur diye düşünüyorum. Şuan Belediyemizin Sanat Akademisi bünyesinde çocuklardan oluşan bir Çocuk Sesler Koromuz var. Geçtiğimiz günlerde çalışmalarını ziyaret ettik, onların hevesini çalışma azmini görünce ne kadar doğru bir girişim yaptığımızı bir kez daha anladık. Bu koromuz da festival kapsamında sahne alacak. Mutlu çocuk mutlu bir gelecek demektir. Biz de Belediye olarak onlara ne kadar önem verdiğimizi göstermek adına geniş kapsamlı bir festival hazırladık. Her şey, onlara bayramlarını bayram gibi yaşatmak için. Onlara yatırım yapmak geleceğe yatırım yapmaktır. İstedik ki, bu bayramı daha güzel yaşasın, eğlensinler. 23 Nisan'da üç gün sürecek bir festival hazırladık. Onların tebessüm etmesi bizim için en güzel ödül olacak" diyerek tüm çocukların bayramını kutladı. - UŞAK