Uşak'ta 25 Polise 'Bylock'tan Gözaltı

UŞAK merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında, meslekten ihraç edilen ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanarak aralarında iletişim kurdukları tespit edilen 25 polis gözaltına alındı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturmada, Uşak merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 2'si 2'nci sınıf emniyet müdürü, 1'i 3'üncü sınıf emniyet müdürü, 1'i 4. sınıf emniyet müdürü, 2'si komiser, 7'si komiser yardımcısı ve 12'si polis memuru olmak üzere toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişi, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan polislerin çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edildiği, örgütün kriptolu haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandıklarının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındıkları öğrenildi. - Uşak