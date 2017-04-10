- Uşak'ta 16 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi



UŞAK - Uşak merkezli 19 ilde geçen hafta yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltında alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapısına yönelik yapılan operasyonda geçen hafta gözaltına alınan 16 kişi sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Aralarında çeşitli meslek gruplarından 16 kişinin bulunduğu şüphelilerin örgütün mahrem yapısını dizayn ettiği ve yine örgütün şifreli haberleşme sistemi "ByLock" kullandığı iddia edildi.

(EÖ)