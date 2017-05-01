Uşak'ta 1 Mayıs Kutlaması

UŞAK'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı.



Uşak Belediyesi önünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle saat 15.00'te toplanan kalabalık, İsmetpaşa Caddesi'nde sloganlar atarak 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na yürüdü. Meydan girişinde önlem alan polis gelenleri titizlikle aradı. Alanda toplanan yaklaşık 1000 kişilik grup, 'Direne direne kazanacağız', 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz' sloganları attı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım ve CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba da yürüyüşe katılarak destek verdi.



Miting alanını dolduran kalabalığa konuşma yapan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Sözcüsü Burak Yavaş, Türkiye'de OHAL kapsamında ayaklar altına alınan bir hukuk sistemi bulunduğunu savunurken şöyle dedi:



"Yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini keyfi biçimde gasp edildiği bir rejim var. Bunun en iyi örneğini Antalya'da ilan edilen alkol yasağından anlıyoruz. Bu süreçte 100 binden fazla kamu emekçisini ve işçiyi haklarında hiçbir yargı kararı bulunmadan işlerinden eden KHK'lara, OHAL fermanlarına hayır demek için 1 Mayıs'ta alanlardayız."



Konuşmaların ardından miting alanındaki kalabalık çalan şarkılar eşliğinde halay çektikten sonra dağıldı.



- Uşak