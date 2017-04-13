Uşak Sümela'nın Şifresi Cünyor Temel'e Uşak'ta Gala

Sümela'nın Şifresi Cünyor Temel'e Uşak'ta gala



UŞAK'taki Özdilek AVM Cinetime Sinemaları'nda, 'Sümela'nın Şifresi Cünyor Temel' filminin Uşak özel galasını yapıldı.



Sümela'nın Şifresi Cünyor Temel'in Uşak özel galasına filmin başrol oyuncuları Çetin Altay, Emin Albayrak, Seymen Aydın, Timur Ölkebaş ve Benay Havucoska katıldı. Galada sinemaseverlerle buluşan oyuncular, keyifli sohbetin ardından Seymen Aydın'ın söylediği Karadeniz şarkısıyla eğlendi. Yoğun katılımın olduğu galada oyuncular, Uşak'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Gala sonrası oyuncular hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Filmin başrol oyuncusu Çetin Altay, Of'lu Hoca filmini hatırlatıp devamının mayıs veya haziran ayında çekimine başlanacağını söyledi.