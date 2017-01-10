Uşak Sanayisinde Büyüme Yılı

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir, geçen yıl sanayide elektrik kullanımının yüzde 8 arttığını, ihracatın da 248 milyon doları aştığını belirterek 2017'nin kent için büyüme yılı olacağını bildirdi.



Kentin 2016 yılındaki ekonomik performansına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kandemir, Türkiye'nin 2016 yılını olağanüstü koşullarda tamamladığını, ekonominin oldukça zorlu bir yıl geçirdiğini belirterek hükümetin ekonomi ve yatırıma yönelik hükümetin destek paketleriyle bir rahatlama yaşandığını ifade etti.



Uşak sanayisinde elektrik kullanımında yüzde 8'lik artış gözlendiğini kaydeden Kandemir, "İlimizden yapılan doğrudan ihracat, 248 milyon doları aştı. 2015 yılında tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de gözlenen ihracat düşüşü 2016'da toparlandı. 2017'de bu rakamları geçeceğimize inanıyorum" dedi.



Bu yıl Uşak'tan en çok ihracatın Hollanda'ya gerçekleştiğini ifade eden Kandemir, halı, battaniye, tekstil ve seramik sektörlerinde öne çıktıklarını kaydetti.



Deri ihracatının yüzde 63 arttığına dikkat çeken Kandemir, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 124'lere çıktığını, böylelikle dış ticaret fazlası veren bir il olarak ülke ekonomisine yaptıkları katkıdan dolayı gururlu olduklarını ifade etti.



SGK'dan alınan verilere göre, geçen yıla göre yüzde 6,2 artışla ekim ayı itibarıyla 61 bin 950 sigortalı çalışana ulaştıklarını kaydeden Kandemir, istihdam yaratan tacir ve esnaf sayısının da geçen seneye göre yüzde 2,6 artarak 8 bin 272'ye ulaştığını bildirdi.