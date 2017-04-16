Uşak Referandumda "Hayır" Dedi

Uşak'ta resmi olmayan 16 Nisan 2017 referandum sonuçlarına göre yüzde 52,96 oranla 'hayır' oyları önde tamamladı.



Uşak'ta sabah 08: 00 başlayan oy kullanma işlemleri, 17.00'de son buldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte sonuçlar Uşak Adliyesi'nde bulunan Yüksek Seçim Kuruluna ulaşmaya başladı.



Son alınan bilgilere göre Uşak genelinde 262 bin 877 seçmenden, 237 bin 149 seçmen kurulan 840 sandıkta oylarını kullandı.



Uşak genelinde yüzde 90,21 katılım olan referandum da, 232 bin 287 oy geçerli sayılırken, 4 bin 862 oyda geçersiz sayıldı.



Uşak genelinde yüzde 52,96 oranında "Hayır" oyları önde çıkarken, "Evet" oyları yüzde 47,04 kaldı. Rakam bazında ise 122 bin 972 "Hayır" oyu, 109 bin 315 "Evet" oyu kullanıldı.



Uşak genelinde ilçe bazında ise oy dağılımı şu şekilde oluştu;



Merkez İlçe; Evet: 48,88 - Hayır: 51,12



Banaz; Evet: 44,90 - Hayır: 55,10



Eşme; Evet: 39,75 - Hayır: 60,25



Sivaslı; Evet: 46,28 - Hayır: 53,72



Ulubey; Evet: 40,36 - Hayır: 59,64



Karahallı; Evet: 50,28 - Hayır: 49,72 - UŞAK