Uşak Otomobil Festivali'nde Drift Şov

UŞAK'ta bu yıl birincisi düzenlenen otomobil festivalinde, modifiye edilmiş araçlar drift şov yaptı.



Uşak Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen 1'inci Uşak Drift Festivali'nde modifiye edilmiş araçlar görücüye çıktı. Festival çerçevesinde, Uşak Belediyesi Spormoto ve Karting Pisti'ndeki parkurda 4 modifiye klasik aracın drift şovu, izleyenlere heyecan ve keyif dolu anlar yaşattı. Otomobiller süper moto ve karting gösterisi de sundu. Festivale Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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