Uşak Merkezli Operasyon: 15 Tutuklama
Uşak merkezli 19 ildeki FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.
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