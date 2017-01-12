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Uşak Merkezli Fetö Operasyonuna 20 Gözaltı

Uşak Merkezli Fetö Operasyonuna 20 Gözaltı

UŞAK merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 20 kişi gözaltına aldı.

Uşak Merkezli Fetö Operasyonuna 20 Gözaltı

UŞAK merkezli 18 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada 20 kişi gözaltına aldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Uşak merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 20 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - Uşak

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