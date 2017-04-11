Uşak Merkezli Fetö Operasyonuna 15 Tutuklama

UŞAK merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 15'i tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin mahrem yapısına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, geçen 5 Nisan'da, Uşak merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Çeşitli meslek gruplarından; emekli olan, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen veya açığa alınan, aktif olarak çalışan kamu görevlilerine yönelik yapılan operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. 16 şüpheliden 15'i tutulanınken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Uşak