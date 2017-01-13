Uşak Merkezli 8 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Uşak merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında mesleklerinden ihraç edilen 2. ve 3. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 25 eski emniyet mensubu gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce Uşak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve meslekten ihraç edilen 28 emniyet mensubu için gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Uşak'ın yanı sıra Manisa, Kütahya, Eskişehir, Kastamonu, Aydın, Balıkesir ve Diyarbakır'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, aralarında mesleklerinden ihraç edilen 2. ve 3. sınıf emniyet müdürlerinin de bulunduğu 25 eski emniyet çalışanı yakalandı.



Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Bu arada şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ortaya çıktı.