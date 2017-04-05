Uşak Merkezli 19 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Uşak merkezli 19 ilde yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapısını dizayn eden 14 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem yapısına yönelik Uşak merkezli 19 ilde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çeşitli meslek gruplarından 14 kişi gözaltına alınarak Uşak'a getirildi. 9 kişinin ise aranması devam ediyor.



Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne getirilerek ilk ifadelerinin alınacağı öğrenildi. - UŞAK