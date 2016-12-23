TÜMÜ
Haberler Search
Uşak Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Köy Kahvehanesini Ziyaret Etti

Uşak Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Köy Kahvehanesini Ziyaret Etti

Dha YURT - Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Köy kahvehanesini ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Yapağılar Köyü'nde, Erkan Külçe'nin işlettiği İsmet Paşa Köy Kahvehanesi'ni ziyaret etti.

Uşak Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Köy Kahvehanesini Ziyaret Etti

Dha YURT - Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Köy kahvehanesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Yapağılar Köyü'nde, Erkan Külçe'nin işlettiği İsmet Paşa Köy Kahvehanesi'ni ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, köylülerle kahvaltı yaptı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, İsmet İnönü, İsmet Paşa, Uşak, Dha
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads