Dha YURT - Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Köy kahvehanesini ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Yapağılar Köyü'nde, Erkan Külçe'nin işlettiği İsmet Paşa Köy Kahvehanesi'ni ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, köylülerle kahvaltı yaptı.
Uşak Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Köy Kahvehanesini Ziyaret Etti
Dha YURT - Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Köy kahvehanesini ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ın Yapağılar Köyü'nde, Erkan Külçe'nin işlettiği İsmet Paşa Köy Kahvehanesi'ni ziyaret etti.
Dha YURT - Kılıçdaroğlu, Uşak'ta Köy kahvehanesini ziyaret etti
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