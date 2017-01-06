Uşak Kanyonları Belgeseli Galası

Büyük Uşak Kanyonları Belgeseli gala gösterimi yapıldı.



Uşak Valiliği, Uşak Üniversitesi, Ulubey Kaymakamlığı ve Uşak İl Kültür Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansının işbirliğiyle hazırlanan Büyük Uşak Kanyonları Belgeseli gala gösterimi Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) konferans salonunda yapıldı.



Vali Ahmet Okur, gösterim öncesi yaptığı konuşmada projede emeği geçen herkese teşekkür ederek Büyük Uşak Kanyonları Belgeseli'nin tanıtımı eksik olan Uşak'ın değerlerini ortaya çıkarmak adına bir başlangıcı olacağını söyledi.



Uşak'ta doğa, tarih ve kültür turizminin belgesel ile canlanacağını ifade eden Okur, "İlimizin altı da üstü de Anadolu'nun önemli zenginliklerini ihtiva ediyor. Bu anlamda Uşak'ın bugüne kadar tanıtılmamış değerlerin açığa çıkarılması anlamında çalışmalar yapıyoruz. Büyük Uşak Kanyonlarında çok sayıda farklı tarihi değerler yer alıyor, bunun yanında kanyonun doğal güzelliği de var. Uşak'ın eksiği bu değerlerin tanıtılması." dedi.



Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran da Uşak Kanyonları Belgesel Projesinin Büyük Uşak Kanyonları hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olma özelliği taşıdığını söyledi.



Konuşmaların ardından 41 dakikalık Büyük Uşak Kanyonları Belgeseli gösterimi yapıldı.