Uşak İş Dünyasının Patronu Referandumu Değerlendirdi

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Kandemir, 16 Nisan Pazar günü yapılan Anayasa Referandum oylamasıyla ilgili açıklamada bulundu.



Kandemir, yazılı olarak yaptığı açıklamada şunları belirtti; "Bugün Anayasa değişikliğine halkoylaması ile evet sonucu çıktı. Milletimizin kararı ile çıkan sonucun birliğimizi, beraberliğimizi ve ekonomimizi daha da güçlendirmesini diliyorum. Ortak geleceğimize hep birlikte odaklanarak ülkemiz için üretmeye, değer katmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile de Hakkari'de şehit olan hemşehrimiz Binbaşı Kürşat Selim Şenol'a Allah (cc)'tan rahmet, kederli ailesi ve dostlarına sabır diliyorum" - UŞAK