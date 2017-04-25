Uşak'ın En İri Kıyım Mankeni

Uşak'ta 10 yıldır aynı yerde konfeksiyon işi yapan Ersan Özdemir dükkanına getirdiği büyük boy elbiseleri teşhir etmek için yine büyük boy bir manken yaptırdı. Özdemir 7XL gömlek giyen manken ile vatandaşın ilgisini çekmeyi başardı.



İnsanların büyük beden giysi bulmakta zorlandığını belirten Özdemir;"Büyük bedenleri daha öncede bulunduruyorduk ama 44 bedene kadardı. Daha büyük bedenler bulundurmamız için talep geldi. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için büyük beden giysiler getirdik. Pantolon olsun, tişört, gömlek olsun. Bu mankeni bu getirdiklerimizi müşteriler göstermek ve tanıtmak için böyle bir manken yaptırma gereği duyduk. Mankeni koyalı bir hafta 10 gün kadar oldu, taşımakta sıkıntı çekmiyoruz iki kişiyle isteğinizi yere götürebiliyoruz, içi dolgulu olmadığı için o kadar ağır değil. Mankenimiz XXXXXXXL gömlek, 66 beden pantolon giyiyor."



Uşak'ta bir ilki gerçekleştiren Özdemir mankenin istedikleri geri dönüşümü sağlamaya başladığını söyledi. Özdemir ;"Dün bir müşterimiz geldi, buradan arabayla geçerken görmüş aslen Banaz ilçesinde ikamet ediyormuş gömlek ve tişört almak için uğradı, onun ihtiyaçların giderdik. Bu anlamda bize geri dönüşler olmaya başladı. Mankenimiz vatandaşlarımızın da çok hoşuna gitti, kimi gülüyor kimi sarılıp fotoğraf çektiriyor, demin dayının biri 'koç maşallah koç' diyor, böyle komik şeylerle çok karşılaşıyoruz." şeklinde konuştu. - UŞAK