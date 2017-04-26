Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

Uşak Valisi Ahmet Okur, 2017 yılının ilk üç ayında bin 856 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi.



Uşak İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2017 Yılı 2. Olağan Toplantısı, Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesi (UKDOSB) Toplantı Salonu'nda Vali Ahmet Okur başkanlığında yapıldı.



Okur, toplantıda yaptığı konuşmada, 2017 Ocak-Mart döneminde 5 bin 805'i kadın ve 7 bin 721'i erkek olmak üzere toplam 13 bin 526 kişinin İŞKUR'a müracaat ettiğini belirtti.



Aynı dönemde özel sektörden 3 bin 697 açık iş talebi alındığını kaydeden Okur, "2017 yılının ilk üç ayında bin 856 kişi işe yerleştirildi." dedi.



Okur, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ile özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması için çeşitli aktif iş gücü programları uygulandığını dile getirerek, bu kapsamda, 2017 yılında bugüne kadar 17 kurs açıldığı bildirdi.





Kursların devam edeceğini ifade eden Okur, şunları söyledi:





"Bu kurslardan 271'i kadın ve 153'ü erkek olmak üzere toplam 424 kursiyer faydalandı. İŞKUR'un işsizlerin mesleki becerilerini geliştirmek üzere yoğun bir şekilde uyguladığı işbaşı eğitim programlarından 332'si kadın ve 208'i erkek olmak üzere toplam 540 katılımcı faydalandı. Sekiz kamu kurumu ile imzalan protokol sonrasında 750 kişinin toplum yararına programlardan faydalanması sağlandı. 2017 yılında bir iş yerinde çalışırken, kendi istek ve kusuru dışında işini yitiren bin 142 kişiye, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılamayı amaçlayan işsizlik ödeneği bağlandı."