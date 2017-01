Uşak Gazeteciler Derneği Başkanlığına Tekrar Salih Kılınç Seçildi

Uşak Gazeteciler Derneği (UGD) 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kurucu Başkan Salih Kılınç güven tazeledi.



Uşak Gazeteciler Derneği 4. Olağan Genel kurulu Uşak Öğretmen Evi'nde yapıldı. Divan başkanlığını Yıldıray Koç'un üyeliklerini ise Elif Şentürk ve Hülya Akıncı'nın yaptığı 4. Olağan Genel Kurulda, 2011 yılından bu yana derneğin başkanlığını yapan Salih Kılınç tek aday olarak yeniden başkan seçildi.



KURUCU BAŞKAN SALİH KILINÇ YENİDEN SEÇİLDİ



Divanın oluşturulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan genel kurulda faaliyet hesap ve denetleme kurulu raporları okunarak ibrası yapıldı. Yapılan ibra sonunda faaliyet hesap ve denetleme kurulu raporları oy birliği ile kabul edildi.



Faaliyet hesap ve denetleme kurulu raporlarının aklanmasının ardından, tek liste ile gidilen genel kurulda; Salih Kılınç, Uşak Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilirken, yönetim kurulu asil üyeliklerine; Elif Şentürk, Serkan Karayol, Ahmet Bilig özkutlu, Yavuz Kuşdemir, Bayram Keleş ve Yıldıray Koç seçildi.



Divan üyelikleri de; kartal Şahin Zübeyir Yıldırım ve Cemalettin Mıllık'dan oluştu.



Derneğin kurucu başkanı da olan ve güven tazeleyen Salih Kılınç üyeleri tarafından kendine gösterilen güvene teşekkür etti. Kılınç, meslektaşlarının hak ve menfaatlerini dernek üyesi olsun olmasın her platformda savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.



"YILGINLIK YOK"



Uşak'ın gelişmesi ve kalkınması yolunda dernek olarak her zaman aktif rol oynamaya hazır olduklarını da kaydeden Kılınç, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi Uşak'ı geliştirmek daima ilerlemesini sağlamak adına geçmişte verdiğimiz uğraşıları yenilenen yönetim kurulu ve üye yapımızla sürdüreceğiz" şeklinde yeni yönetim politikaları hakkında ipuçları verdi.



Kılınç, seçildikten sonraki konuşmasına şöyle devam etti: "Uşak yerel medyasının sorunlarını ve çözüm noktasında geçmişte çok başarılı işler yaptık. Çözüldü mü? Hayır. Ama yılgınlık yok. Derneğimizin amacı, üye olsun olmasın Uşak'taki tüm yerel basının menfaatlerini sonuna kadar savunmaktır. Basının olmazsa olmazı olan matbaacı, dağıtıcı, reklamcı, grafiker vs. ayırmadan tüm basın çalışanlarını kucakladık.



Geçmişte, bu amaçla dönemin Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Sayın Mehmet Atalay'ın Uşak'a gelmesini sağladık. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 4. Başkanlar Kurulu Toplantısını Uşak'ta düzenledik. Uşak'ın adını Türkiye çapında duyurduk. Renkli "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" kutlamalarıyla bizim için anlamlı olan bu günün Uşak kamuoyu hafızasında yer etmesini başardık. Uşak'ı yönetenlerle sürekli iletişim halinde olduk. Üyesi bulunduğumuz, "Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Ege Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen etkinliklerde Uşak'ı temsil ederek, Anadolu'nun 4 bir yanında özveri ile çalışan yerel basın mensupları ile görüş alış verişinde bulunduk" dedi.



"UŞAKLI GAZETECİLER EV SAHİBİ OLACAK"



Kılınç, "En son girişimimiz ise evi olmayan Uşaklı tüm meslektaşlarımızın ev sahibi olmasını sağlamak için Uşak Belediye Başkanı Sayın Nurullah Cahan ile oldu. Yine derneğimize üye olsun olmasın Uşak'ta görev yapan meslektaşlarımızın ev sahibi olması için kendisi ile yaptığımız görüşmede, Huzurevi civarında imar çalışması yapılan toplu konut alanında Uşaklı gazetecilere ihtiyaçları kadar ev ayrılması talimatını bizzat yanımızda verdi. Bizlere desteğini esirgemeyen başta Uşak belediye Başkanımız Sayın Nurullah Cahan olmak üzere, Uşak Valisi Sayın Ahmet Okur ve tüm yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum.



Burada asıl teşekkür etme gereken her konuda bana destek olan derneğimiz üyesi meslektaşlarım, eski ve yeni yönetim kurulu üyelerimizdir. Uşak'ta 4 gazeteci dernek veya cemiyeti varken, iki dönemdir göğsünü gere gere genel kurul yapmak sadece "Uşak Gazeteciler Derneği'ne nasip olmuştur. Bunda en büyük pay özverili dernek üyelerimindir. Hepsine şükranlarımı sunuyorum.



Seçildiğimiz iki yıllık yeni dönemde ise en büyük projemiz, bu dört derneği tek çatı altında toplamaktır. Ayrıca bir dernek merkezi oluşturup, buradan bürosu olmayan meslektaşlarımızın faydalanmasını sağlamak, sandık ya da fon gibi bir yapı kurup maddi sıkıntıları olan gazetecilere yardım yapmaktır." - UŞAK