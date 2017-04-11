Uşak Emniyet Müdürü Ergüder Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşunun 172. yıldönümü nedeniyle basın mensupları ile bir araya gelen Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Huzur 64 ve Türkiye Huzur uygulamaları ile Uşak'ta tüm suç oranlarında azalmalar meydana geldiğini açıkladı.



Ergüder, 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişiminin ve terör olaylarının medyanın kamuoyu üzerindeki etkisini ortaya koyduğuna dikkat çekerek, basının önemine ve emniyet teşkilatı ile işbirliğine değindi.



Hesap verilebilirlik ve sorumluluk bilinci içerisinde Uşak Emniyet Müdürlüğü olarak teşkilatın kuruluş yıldönümünde böyle bir basın toplantısı düzenlemeyi uygun bulduklarını belirten Ergüder, rakamlarla Uşak'ta suç oranlarının düştüğünü verdiği rakamlarla ortaya koydu.



2015-2016 yılları 12 aylık veriler karşılaştırıldığında mal varlığına karşı, (Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, gasp vs) bir önceki yıla oranla yüzde 10 azalma oldu. Topluma karşı olaylarda (Fuhuş, kumar, genel güvenliğin tehlikeye atılması) yüzde 17 azalma meydana geldi. Takibi gereken suçlar (İntihar, intihara teşebbüs, kayıp şahıs, 6136 sayılı kanuna muhalefet) gibi suçlarda yüzde 1 artış yaşandı.



2016-2017 yılı ilk üç ay verileri karşılaştırıldığında mal varlığına karşı, (Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, gasp vs) bir önceki yıla oranla yüzde 1 arttı. Kişilere karşı suçlarda (Kasten yaralama, kasten öldürme, cinsel suçlar vb) yüzde 9 azalma oldu. Takibi gereken suçlar (İntihar, intihara teşebbüs, kayıp şahıs, 6136 sayılı kanuna muhalefet) gibi suçlarda yüzde 30 azaldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü (KOM) Verileri 2016 yılı içerisinde 318 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken 2017 yılının ilk üç ayında 315 kilo 026 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca, 2017 yılının ilk 226 adet uyuşturucu nitelikli hap 28,25 gram bonzai 1 kilo 25 gram metamfetamin, 6 gram kokain, 127 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı.



İl merkezinde 99 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan işlem yapıldı.



Ayrıca sokak satıcılarına yönelik 25 olayda 54 şahsa (9'u kadın) işlem yapılmış 33 şahıs tutuklandı ve 226 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Mağdur olan çocuk sayılarının verilerinin karşılaştırıldığında 2015-2016 12 aylık yağma suçlarında yüzde 60 azalma, ızrar, dolandırıcılığın yer aldığı diğer suçlarda yüzde 20 azalma olurken, toplam olaylarda mağdur olan çocuk sayısında yüzde 10 azalma oldu. 2016-2017 ilk üç aylık hırsızlık suçunda yüzde yüzde 100 azalma, ızrar ve dolandırıcılığın yer aldığı diğer suçlarda yüzde 8 artma olurken, toplam olaylarda mağdur çocuk sayısında yüzde 10'luk artış yaşandı.



Olay sayılarında kasten yaralama olaylarında yüzde 7 azalma yağma olaylarında yüzde 40 azalma, toplam olay sayısında yüzde 8 azalma olurken Olaya karışan çocuk sayılarında kasten yaralama olaylarında yüzde 2 azalma, yağma olaylarında artma ya da azalma olmadı. Toplam olay sayılarında da yüzde 3 azalma görüldü.



2017 yılının ilk 3 ayında uyuşturucu madde kullanımında yüzde 87 azalma, toplam olay sayısında yüzde 3 azaldı.



Olaya karışan çocuk sayılarında uyuşturucu madde kullanımında yüzde 81 azalma, cinsel istismar, cinsel taciz olaylarında yüzde 20 azalma, toplam olaya karışan sayısında yüzde 4 azalma olurken trafik kazaları da yüzde 8 oranında bir düşüş yaşandı. - UŞAK