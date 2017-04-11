Uşak Emniyet Müdürü Ergüder Açıklaması

Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kent merkezindeki MOBESE kamera sayısının 250'ye yükseltileceğini belirtti.



Ergüder, Hasbahçe Polisevi'nde düzenlediği basın toplantısında, kentte yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Suç oranlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İbrahim Ergüder, 2016 yılında bir önceki yıla göre mal varlığına karşı olaylarda yüzde 10, topluma karşı olaylarda yüzde 17 azalma meydana geldiğini aktardı. Kaçakçılıkla mücadelede 2016 yılında önemli mesafe katedildiğini dile getiren İbrahim Ergüder, 318 kilo esrar maddesi ele geçirildiğini, 2015 yılının ilk üç ayında ise 315 kilo esrar, 28 gram sentetik uyuşturucu, 226 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini söyledi.



Trafik denetimleriyle ilgili konuşan Ergüder, "2016 yılında bin 235 maddi hasarlı, bin 85 yaralamalı, 7 ölümlü trafik kazası, bir önceki yıla göre maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazalarında yüzde 8 azalma meydana geldi." dedi.



Kent merkezinde halen 150 MOBESE kamerasının faaliyette olduğunu ifade eden Ergüder, sisteme 100 yeni kamera ekleneceğini, MOBESE kamera sayısının 250'ye yükseltileceğini ifade etti.



İnşaatı süren yeni emniyet müdürlüğü binasının 2017 yılının sonunda tamamlanacağını dile getiren Ergüder, vatandaşların huzur ve güveni için çalıştıklarını kaydetti.