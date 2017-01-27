Uşak, Emıtt Fuarı'nın İlgi Odağı Oldu

Doğu Akdeniz ve Avrasya bölgesinin en önemli turizm buluşmasını gerçekleştiren ve dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan EMITT Fuarı, 21. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.



Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımı ile açılışı yapılan fuar, pazar gününe kadar devam edecek. Fuarda Uşak'ın kültürel, turistik ve yöresel değerlerinin tanıtıldığı stant ilk günden yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Standı ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilere Uşak yöresine ait tatlarda ikram edildi. Fuara Uşak Valisi Ahmet Okur'un yanı sıra, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve İstanbul'da yaşayan Uşaklılar katıldı.



Fuar'ın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, fuara katılım gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Bakan Avcı, "1950'lerde 25 milyon olan uluslararası turist sayısı bugün 1 milyar 200 binin üzerine çıktı. Bu sayı yakın zamanda 2 milyarın üstüne çıkacak. Dolayısıyla her ülke istediğinden de fazla turist ağırlayacak. Turizmdeki rekabet yıkıcı olmamalı, dünya barışına katkı sağlamalıdır. Bu kapsamda bu fuar, tüm dünyaya ve dünyayı yaşanmaz bir hale getiren karanlık güçlere karşı bir meydan okuma alanı. Bu meydan okumaya ve mücadeleye katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu fuarın sadece Türkiye turizmine değil, dünya turizmine ve barışa katkı sağlayacağı inancındayım." dedi.



Dünya'nın 5'inci büyük turizm fuarında Uşak'ın değerlerini tanıtıyor olmak şehrimiz için bulunmaz bir fırsat olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Cahan, Uşak'ı tanıtmak için yapılması gerekenleri yapmaya hazır olduklarını belitti. İyi bir hazırlık yaparak burada olduklarını ifade eden Başkan Cahan, "Vatandaşlarımızın standımıza yoğun bir ilgisi var. Tarihi ve turistik değerlerimizle buradayız. Eşsiz güzelliği ve modern dokusuyla cam teraslı Ulubey Kanyonumuz var. Cumhurbaşkanımızın Tanzanya Devlet Başkanına hediye etmesiyle birlikte dünya gündemine oturan ve hak ettiği değeri alan Uşak halımız ve atlı sporumuz ciridin tanıtımı ile birlikte en güzel şekilde standımızı hazırladık. Özellikle Uşak'ın keşfedilmeyi bekleyen termal turizmini de burada tanıtıyoruz. Şehrimizi eskiden olduğu Ege'nin parlayan bir incisi haline getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul'da bulunan tüm hemşehrilerimizi Uşak standımıza bekliyorum." açıklamasında bulundu.



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Uşak standını gezerek, "Her insan hayatında mutlaka Uşak'ı ziyaret ederek, bu güzellikleri görmelidir" ifadesini kullandı. - UŞAK