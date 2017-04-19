Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu İzmir'de Sahne Alıyor

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu sahne çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 11-13 Nisan tarihleri arasında Menemen'de gerçekleştirilen 9'uncu "İnadına Tiyatro" Festivalinde Uşak'ı temsil eden Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu kez Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği bölgeler arası tiyatro yarışmasında boy göstermek için İzmir yollarında. Birçok seçkin tiyatro grubunun yarışacağı etkinlik 20 Nisan'da İzmir'de düzenlenecek.



Çalışmaları ve sahne performansıyla büyük beğeni toplayan Uşak Belediyesi Şehir Tiyatrosu hocası Murat Çubukcu; "Şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için gerekli tüm hazırlıkları yaptık. Ekibimiz sorumluluklarının farkında, her sahne gösterimiz sonrası olumlu geri dönüşler alıyoruz, bu da bizi daha iyi işler çıkarmak noktasında motive ediyor. Şimdi önümüzde İzmir var, orada da elimizden geleni yapıp iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz. Biz kendimize güveniyoruz, Tiyatro gibi zor bir alanda sahne çalışması yapmak ciddi emek istiyor. Biz tiyatro grubumuzu Başkanımız Sayın Nurullah Cahan'ın desteğiyle çok kısa bir zamanda kurduk ve profesyonel anlamda sahne alacak seviyeye geldik. Her gösterimizde salonların dolu olması ve aldığımız tepkiler bunun en iyi göstergesi. İnşallah İzmir'den sonra Türkiye Şampiyonasında da şehrimizi en güzel şekilde temsil edip Uşak'ta sanatsal faaliyetlerin ne kadar ilerlediğini göstereceğiz" açıklamasında bulundu. - UŞAK