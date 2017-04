Uşak Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Destek

Uşak Belediyesi bünyesinde, Atatürk Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde hizmet veren Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi, her yaş grubuna, ücretsiz olarak destek sağlıyor.



Günlük hayatın yorgunluğu ve yoğunluğu, stres ve genel psikolojik konularda hafta içi her gün, mesai saatlerinde, faaliyet gösterecek olan Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi Sorumlusu Psikolog ve Aile Danışmanı Melek Can, sorunları çözüme kavuşturmak için gerekli destekleri sunacaklarını belirtti.



Can, "Psikolojik anlamda kendisini sıkıntılı hisseden ve daha sorunsuz bir yaşam sürmek isteyenlere destek veriyoruz. Yetişkinlere yönelik başlıca hizmetlerimiz arasında; stres, öfke kontrolü, evlilik problemleri, ve aile içi problemler yer alıyor. Gençlerde; ergenlik problemleri, sınav kaygısı, aile içi sorunları ele alıyoruz. Çocuklarda ise; aile içi sorunlar, uyum ve davranış problemleri gibi sıkıntılar ön plana çıkıyor. Bu tip sorunları olan ve destek almak isteyen herkese kapımız açık. Hiçbir ücret talep etmeden elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız" dedi.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da, söz konusu hizmeti sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşa sunmaya başladıklarını söyledi. Cahan, "Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz aile ve psikolojik danışmanlık merkezimiz, hemşehrilerimize ücretsiz olarak hizmet veriyor. Kültürümüzde ailenin önemi çok büyüktür. Bu nedenle aile kavramının korunması ve bireylerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşması için merkezimizi kurduk. Öncelikli hedeflerimizin arasında mutlu, huzurlu ve refah seviyesinin yüksek olduğu bir Uşak'ı inşa etmek var. Bu doğrultuda çalışmalarımız aralıksız sürecek" dedi.



Öte yandan Uşak Belediyesi'nin vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdiği Aile ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden yararlanmak isteyenler ALO (0276) 227 51 63 / 619 numaralı çağrı merkezinden bilgi ve randevu alabileceği belirtildi. - UŞAK