Uşak Belediyesi'nde Kutlama

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, göreve gelişinin 3. yılını 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konser ile kutladı.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Başkan Cahan, 3 yıllık görev süresince önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.



Cahan, görev süresince kentin ulaşım sorununun çözümü için önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.



Cahan, şunları kaydetti:



"Üç yıl önce halkımıza hizmet için göreve başladık. Bu süreçte Uşak'ın bir çok sorununu çözdük. Bu kapsamda devam eden projelerimiz var. Stadyum ve Otogar kavşaklarına yapılan battı-çıktıların ardından üçüncü battı çıktı projesine Denizli Kavşağı'nda başlayacağız. Valilik binasının arkasındaki alanı da içine alan Kentpark Projesi'nde önemli mesafe aldık. Tabakhane bölgesindeki kentsel dönüşüm projesi büyük oranda bitti. Kuzey çevre yolunun tamamlanması ile kentin kuzey bölümünün gelişmesi sağlanacak. Mahalle Konakları ile birlik beraberliğimize katkı sağlıyoruz, ciridin başkenti Uşak'ı tanıtmak ve kültürel değerlerimizi daha ön plana çıkarmak için projeler hayata geçiriyoruz. Bütün bunları sizlerin desteği ile başardık. Görevdeki üçüncü yılımızı doldururken halkımızın desteği ve anlayışı için teşekkür ediyorum."



Kutlamada, kentteki yatırımları anlatan sinevizyon gösterisinin ardından sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.