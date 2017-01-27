Uşak Bakanlık Bürokratları Uşak'ta

Bakanlık bürokratları Uşak'ta



ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan'ın öncülüğündeki bakanlık bürokratları, 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' programı kapsamında Uşak'a geldi.



Uşak'ta gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları işçi, işveren, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileriyle bir araya geldi. Heyet yatırımcı ve işverenin çalışma hayatıyla ilgili sorunları dinleyerek, bakanlığın işveren ile sanayicilere yeni istihdam hedeflerini anlattı, ilave istihdam destekleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu.



İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle basın toplantısı düzenleyen Ceylan, "Bakanlığımızın çalışma hayatında ilan ettiği milli seferberlikle ilgili olarak Uşak'a geldik. Bugün 14 ilde çalışmalarımız başladı. Bu çalışmayı 81 ilimizin tamamında gerçekleştirerek, çalışma hayatındaki problemleri iş hayatının aktörleriyle değerlendireceğiz. Türkiye genelinde çalışma hayatında çok önemli problem yok. Dövizdeki hareketlilik piyasalarda kısmen bir endişe yarattı. Ancak hükümetimizin çalışmaları piyasayı rahatlattı. Hükümetimiz çalışma hayatını rahatlatacak, istihdamı genişletecek, üretim kapasitelerini artıracak teşvikler açıkladı. Bu nedenle çok büyük sıkıntı yok. Uşak'ta yüzde 4.1 olan işsizlik oranı çok güzel bir rakam. Uşak'ta istihdam ve üretimde bir daralmanın olmadığını gördük. Amacımız bakanlık olarak bulunduğumuz yerde durmak değil. Hedefimiz üretimi ve istihdamı artırmak. Fiyatı, kalitesi ve üretim standartları ile uluslararası alanda rekabet edebilecek sanayi ve ticaret ortamı oluşturmak" dedi.



"İŞ ARAYANLAR, İŞ BEĞENMİYOR"



Ülke genelinde iş bulmak için İŞKUR'a müracaat ettiklerimi ancak iş arayanların iş beğenmediklerini söyleyen Ceylan, "Çeşitli dönemlerde bazı illerimize yaptığım ziyaretlerde, sanayi ve ticaret odaları, esnaf odaları ve İş-Kur müdürlükleriyle yaptığım görüşmelerde, sanayicilerimiz iş arayanların iş beğenmediklerini şikayet etti. İŞKUR aracılığıyla yürüttüğümüz meslek edindirme programları çerçevesinde kalifiye eleman yetiştirip çalışma hayatına gereken ivmeyi kazandıracağız" dedi.



İş sağlığı ve güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan Ceylan, "İşyeri sahipleri çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alıyor, uzmanlar uyarıyor ama işçilerimizin de güvenlik konusunda bu kültüre ulaşması gerekiyor. Tüm tedbirler alınmasına rağmen verilen alet edevat ile araç ve gereçleri kullanma kültürünün yaygınlaşması, iş hayatının ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine olan hassasiyeti göstermesi gerekiyor" dedi.