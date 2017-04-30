Uşak'a Yeni Zaferler İçin Yeni Salon

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve Uşak Sportif Kulübü yetkilileri, Kent Park projesi kapsamında inşa edilen yeni spor salonundaki çalışmaları yerinde inceledi.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın hazırladığı ve uygulama sahasında Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun da yer aldığı kent park kapsamında, yeni binalar yapılıyor. Projenin hayata geçmesi ve ekonomik ömrünü tamamlandığı için bir süre sonra yıkılması planlanan Atatürk Spor Salonu'nun yerine, Fatih Mahallesi'nde yeni bir bina inşa ediliyor. Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Haziran 2016'da ihale edilen ve şu anda kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan spor salonunda incelemelerde bulundu. Başkan Cahan'a Muratbey Uşak Sportif Antrenörü Ozan Bulkaz ve kulüp yöneticileri eşlik etti.



Yeni spor salonunun basketbol maçları için daha elverişli olacağını belirten Başkan Cahan, "Kent park projesi ilimize sadece yeni bir meydan kazandırmakla kalmayacak. Yeni okul binalarımız inşa ediliyor ve bazı okullarımız yeni yerlerine taşınmaya başladılar. Eğitimin yanı sıra, kent park alanında bazı sportif tesislerimiz de yer alıyor. Şu anda kullanımda olan Atatürk Spor Salonu'nu önümüzdeki günlerde yıkacağımız için şimdiden yenisini yapıyoruz. Yeni spor salonu her bakımdan mevcut olana göre daha kullanışlı ve dayanıklı olacak. 2018 yılında Uşaklı gençler ve sporseverler yeni salonda büyük coşkuları yaşayacak ve burada ilimizi uzun vadede temsil edecek olan genç sporcularımız da yetişecek" dedi.



Yeni spor salonunun birinci lig seviyesinde kenti temsil eden Muratbey Uşak Sportif Basketbol Takımı'na da önemli faydalar sağlayacağını dile getiren Cahan, "Halen kullanılmakta olan spor salonu, ulusal ve uluslar arası çapta yapılacak olan müsabakalar için uygun olmadığı için, üniversitemizin spor salonu kullanılıyor. Yeni salon bittiğinde, takımımız maç ve antrenmanlarını burada yapabilecek. Üniversitemizdeki salonun yükü de belli ölçüde hafiflemiş olacak" diye konuştu.



Muratbey Uşak Sportif Antrenörü Ozan Bulkaz ise, "İlimizde böyle bir tesisin yapılıyor olması gerçekten gurur verici. Yeni salonda nice zaferler kazanarak genç sporcularımızı burada yetiştireceğiz. Yeni tesisler her zaman başarıyı da getirir zaten. Böyle bir projeyi şehrimize kazandıran devletimize ve belediyemize teşekkür ediyorum. Bu salonda nice zaferler kazanarak şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" açıklamasında bulundu.



Öte yandan Cahan, Muratbey Uşak Sportif Antrenörü Ozan Bulkaz ve yöneticilerden takımdaki faaliyetler hakkında da bilgi aldı. - UŞAK