Uşak'a 16 Derslikli Yeni Okul

Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) tarafından Uşak'ta yapılacak 16 derslikli tekstil teknolojisi meslek lisesi için protokol imzalandı.



Uşak Valiliği makam toplantı salonunda yapılan imza töreninde konuşan Vali Ahmet Okur, Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 16 derslikli UOSB Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşa edileceğini söyledi.



Okulun 7 ay gibi bir sürede tamamlanmasının planlandığını ifade eden Vali Okur, şöyle konuştu: "Okul yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak. Bodrum, zemin ve iki kattan oluşacak okulda, 500 öğrenci öğrenim görecek. Eğitime katkılarından dolayı UOSB yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırseverlerimizin okullaşmaya verdikleri desteği çok önemsiyorum. Biliyoruz ki eğitimde kalitenin artması ülkemizin geleceğine sağlanan en büyük katkıdır. Bir dönem çok iyi sayıda hayırseverlerimizce okul yaptırılmış ancak şuanda duraklama dönemi yaşanıyor. Bu proje ümit ediyorum ki gelecek dönemler için tekrar teşvik edici bir özelliğe sahip olur ve hayırseverlerimizin desteğini tekrar hareketlendirir." dedi.



UOSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu ise tekstil sektörünün ihtiyacı olan ara elaman sorununu çözmek amacıyla okul yapımına katkı sağlamak istediklerini, okulun önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirileceğini ifade etti.



Konuşmaların ardından, 16 derslikli UOSB Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yapım protokolü Vali Ahmet Okur, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve UOSB Başkanı Ağaoğlu tarafından imzalandı. - UŞAK