Uruz'un Macerası

Yazar: Anonim Oyunlaştıran ve Yöneten: Necati Arpacı Oynayan: Yusuf Alp Arslan > '15 > Süre: Tek Perde / 45 Dakika > 5+Detaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu SahnesiMekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2Başlangıç...

Uruz'un Macerası

Yazar: Anonim

Oyunlaştıran ve Yöneten:

Necati Arpacı

Oynayan: Yusuf Alp Arslan

> '15

> Süre: Tek Perde / 45 Dakika

> 5+



Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi

Mekan Adresi : Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi Basın Kültür Sarayı Kat: 2

Başlangıç Saati : 19.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 12: 00: 00

Kategori : Uruz'un Macerası

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi' : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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