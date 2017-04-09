Uruz'un Macerası
Yazar: Anonim Oyunlaştıran ve Yöneten: Necati Arpacı Oynayan: Yusuf Alp Arslan > '15 > Süre: Tek Perde / 45 Dakika > 5+Detaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür EviMekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet EviBaşlangıç Saati : 09.04.
Yazar: Anonim
Oyunlaştıran ve Yöneten:
Necati Arpacı
Oynayan: Yusuf Alp Arslan
> '15
> Süre: Tek Perde / 45 Dakika
> 5+
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Nilüfer
Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi
Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi
Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Uruz'un Macerası
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi' : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
sponsored ads