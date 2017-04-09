Uruz'un Macerası

Yazar: Anonim Oyunlaştıran ve Yöneten: Necati Arpacı Oynayan: Yusuf Alp Arslan > '15 > Süre: Tek Perde / 45 Dakika > 5+Detaylar : İl : Bursaİlce : NilüferMekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür EviMekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet EviBaşlangıç Saati : 09.04.

Uruz'un Macerası

Yazar: Anonim

Oyunlaştıran ve Yöneten:

Necati Arpacı

Oynayan: Yusuf Alp Arslan

> '15

> Süre: Tek Perde / 45 Dakika

> 5+



Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Nilüfer

Mekan : Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi

Mekan Adresi : 100. Yıl Mah. Ertuğrulkent Nazım Hikmet Evi

Başlangıç Saati : 09.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Uruz'un Macerası

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi' : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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